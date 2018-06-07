Спорт ФИФА опубликовала рейтинг команд: какое место заняла Украина

2018-06-07 20:30 643

 

ФИФА обновила рейтинг национальных команд и опубликовала результаты

Сборная Украины заняла в рейтинге 35-е место, опустившись на 5 позиций.

Украинские футболисты набрали 733 зачетных очка. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В предыдущем рейтинге Украина занимала 30-ю позицию. Напомним, недавно подопечные Шевченко провели 2 контрольных матча — против Марокко (0: 0) и Албании (4: 1).

Бессменным лидером рейтинга является Германия, за ней идет Бразилия и Бельгия. Польша поднялась в рейтинге с 10-й позиции на 8-ую.

Соперники сборной Украины в Лиге наций Словакия и Чехия занимают 28-е и 46-е места соответственно.

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду занял 24-ю строку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов.

Об этом сообщают аналитики из CIES Football Observatory.

В результате самым высокооплачиваемым футболистом мира оказался игрок сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Харри Кейн.

Так, по информации аналитиков, трансферная стоимость форварда достигает 201,2 миллиона евро.

Следует отметить, что при оценке стоимости футболистов аналитики CIES Football Observatory применяют разработанный ими уникальный алгоритм.

Напомним, МЛС, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде, опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата в сезоне 2018.

Лидером рейтинга стал итальянский полузащитник Себастьян Джовинко.

Оклад хавбека Торонто составляет 7 миллионов 100 тысяч долларов в год. В тройку также вошли Майкл Брэдли (6 миллионов 500 тысяч) и Карлос Вела (6 миллионов 290 тысяч).

17 мая Международная организация футбола представила обновленный рейтинг национальных команд.

Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте организации.

Так, первое место заняла сборная Германии: на их счету находиться 1544 балла. Значительно отстала от них национальная сборная Бразилии, на счету которых «всего» 1384 очка.

Замыкать тройку лидеров представилась возможность сборной футболистов Бразилии, которые «добыли» 1346 балла.

Обратим внимание, что сборная Украины сохранила за собой 30-е место в рейтинге – на счету наших спортсменов находиться 777 баллов. Сразу за нами идут футболисты из Бразилии, которые сумели «разжиться» 776 баллами.

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