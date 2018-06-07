Политика Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение

2018-06-07 21:00 546

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, спецоперация позволила больше узнать о заказчике и скоро будет новое подозрение

Следствие готовит новое подозрение по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

С помощью инсценировки убийства Бабченко следствие получило дополнительную информацию о заказчике и скоро будет объявлено подозрение.

"Благодаря спецрежиму, имитации убийства, мы получили больше информации о заказчике, на ближайшее время мы готовим новое подозрение по этому делу", - сказал он.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман. Он арестован на два месяца без права внесения залога.