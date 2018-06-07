Украина Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову

2018-06-07 19:30 684

 

К новым обязанностям она приступит в пятницу, 8 июня.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг назначил Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

Об этом говорится на сайте правительства Украины.К новым обязанностям она приступит в пятницу, 8 июня.

Маркарова пришла в Министерство финансов в марте 2015 года на должность заместителя министра - руководителя аппарата. В апреле 2016 года ее повысили до первого замминистра.

В августе того же года ее назначили правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций. В этом качестве она участвовала в создании офиса привлечения инвестиций UkraineInvest.

Напомним, что 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка, который публично поругался с премьер-министром Владимиром Гройсманом и пожаловался на него западным партнерам.

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