Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову

К новым обязанностям она приступит в пятницу, 8 июня.
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг назначил Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.
Об этом говорится на сайте правительства Украины.К новым обязанностям она приступит в пятницу, 8 июня.
Маркарова пришла в Министерство финансов в марте 2015 года на должность заместителя министра - руководителя аппарата. В апреле 2016 года ее повысили до первого замминистра.
В августе того же года ее назначили правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций. В этом качестве она участвовала в создании офиса привлечения инвестиций UkraineInvest.
Напомним, что 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка, который публично поругался с премьер-министром Владимиром Гройсманом и пожаловался на него западным партнерам.