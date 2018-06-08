Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня жары не будет, в западных областях ожидаются дожди с грозами

2018-06-08 09:42 438

Сегодня, 8 июня будет не жарко. По прогнозам синоптиков днем воздух прогреется до +26°C. В западных областях ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны солнечно.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, сегодня пройдут дожди с грозами на Западе страны, дневная температура воздуха от +23°C до +26°C.

В восточных областях без осадков, температура днем +22°C...+24°C. В центральной части страны также ожидается сухая погода, температура днем +22°C...+26.°C

На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха прогреется до +22°C...+26°C. В южном регионе традиционно теплее, температура днем - от +23°C до +25°C.

В Киеве сегодня солнечно, температура днем +23°C...+25°C. К ночи станет прохладнее, столбики термометров опустятся до +9°C...+11°C.