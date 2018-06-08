Украина Запись заявления зама Супрун Александра Линчевского передадут на судебную экспертизу

2018-06-08 11:44 214

Дисциплинарный комитет публично заслушал полную аудиозапись со скандальным заявлением заместителя и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун Александра Линчевского.

Было принято решение назначить аудиозаписи дополнительную экспертизу.

МИНЗДРАВ ЗАЩИЩАЕТ ЗАМА СУПРУН, СДЕЛАВШЕГО ЦИНИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРО ОНКОБОЛЬНЫХ

"Дисциплинарный комитет публично заслушал полную аудиозапись с диалогом Александра Линчевского и участников заседания. Комиссия приняла решение предоставить аудио дополнительную экспертизу в научно-исследовательском институте судебных экспертиз", -   сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун добавила, что по мнению комиссии, окончательное решение должно быть принято после экспертных заключений.

ПРЕМЬЕР ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ 

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее поручил проанализировать, нарушил ли Линчевский этические нормы в данной беседе. В отношении Александра Линчевского открыли дисциплинарное производство по подозрению в нецелесообразности заявлений относительно лечения онкобольных за рубежом.

СКАНДАЛЬНОГО ЗАМА УЛЬЯНЫ СУПРУН ЛИНЧЕВСКОГО УВОЛЯТ

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