Украина Запись заявления зама Супрун Александра Линчевского передадут на судебную экспертизу

2018-06-08 11:44 214

Дисциплинарный комитет публично заслушал полную аудиозапись со скандальным заявлением заместителя и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун Александра Линчевского.

Было принято решение назначить аудиозаписи дополнительную экспертизу.

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"Дисциплинарный комитет публично заслушал полную аудиозапись с диалогом Александра Линчевского и участников заседания. Комиссия приняла решение предоставить аудио дополнительную экспертизу в научно-исследовательском институте судебных экспертиз", - сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун добавила, что по мнению комиссии, окончательное решение должно быть принято после экспертных заключений.

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Премьер-министр Владимир Гройсман ранее поручил проанализировать, нарушил ли Линчевский этические нормы в данной беседе. В отношении Александра Линчевского открыли дисциплинарное производство по подозрению в нецелесообразности заявлений относительно лечения онкобольных за рубежом.

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