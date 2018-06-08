Мир Официальный Вашингтон готов предоставить КНДР гарантии полной безопасности

2018-06-08 12:45 746

Американский президент Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, президент США признает желание Северной Кореи обеспечить свою безопасность.

ДЛЯ ВСТРЕЧИ ТРАМПА И КИМА СИНГАПУР НА ТРИ ДНЯ ПЕРЕКРОЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Помпео отметил, что Трамп готов обеспечить безопасность КНДР, если она откажется от оружия массового поражения.

КИМ ЧЕН ЫНА ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ТРАМПОМ ПРОВЕЛ ЗАЧИСТКУ ВЫСШЕГО КОМАНДОВАНИЯ АРМИИ

"Когда Пхеньян откажется от ядерного оружия, он будет в безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.

ИЗ-ЗА УПРЯМСТВА ТРАМПА ИРАН ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Еще по теме

Для встречи Трампа и Ким Чен Ына Сингапур на три дня перекроет воздушное пространство

2018-06-08 10:11 714

фото Госсекретарь США Помпео встретился в Нью-Йорке с "правой рукой" Ким Чен Ына

2018-05-31 12:16 1640

Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим

2018-05-28 15:45 2668

Ким Чен Ын угрожает отменить встречу с Трампом из-за сравнения КНДР с Ливией

2018-05-25 09:13 2264

Еще новости в разделе "Мир"

фото Илон Маск рассекретил Tesla Model Y - каким будет компактный электрокроссовер

2018-06-08 17:31 372

Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Ираке, - Эрдоган

2018-06-08 15:45 528

Facebook закрыл для китайской компании Huawei доступ к данным своих пользователей

2018-06-08 14:15 618

Официальный Вашингтон готов предоставить КНДР гарантии полной безопасности

2018-06-08 12:45 746
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Илон Маск рассекретил Tesla Model Y - каким будет компактный электрокроссовер 2018-06-08 17:31 372
Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Ираке, - Эрдоган 2018-06-08 15:45 528
Facebook закрыл для китайской компании Huawei доступ к данным своих пользователей 2018-06-08 14:15 618
Официальный Вашингтон готов предоставить КНДР гарантии полной безопасности 2018-06-08 12:45 746

Лента

18:29 Гройсман потребовал отменить премии на 46,3 млн долларов руководству Нафтогаза
фото 17:31 Илон Маск рассекретил Tesla Model Y - каким будет компактный электрокроссовер
КАРТА 16:28 Прогноз погоды на выходные: 9-10 июня в Украину придет жара и грозовые дожди
15:45 Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Ираке, - Эрдоган
15:16 Шесть квартир, два дома и три авто - что известно об Оксане Маркаровой, сменившей Данилюка
14:43 Украина пустит с молотка перспективные участки для добычи полезных ископаемых
14:15 Facebook закрыл для китайской компании Huawei доступ к данным своих пользователей
13:46 Глава Пентагона заявил, что армия Украины крайне важна для США и НАТО
13:14 Украина открывает для иностранцев свой рынок военной техники и оружия
12:45 Официальный Вашингтон готов предоставить КНДР гарантии полной безопасности