Мир Официальный Вашингтон готов предоставить КНДР гарантии полной безопасности

2018-06-08 12:45 746

Американский президент Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, президент США признает желание Северной Кореи обеспечить свою безопасность.

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Помпео отметил, что Трамп готов обеспечить безопасность КНДР, если она откажется от оружия массового поражения.

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"Когда Пхеньян откажется от ядерного оружия, он будет в безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.

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