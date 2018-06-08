Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: 9-10 июня в Украину придет жара и грозовые дожди

2018-06-08 16:28 438

В ближайший уикенд в Украину вернется жара. В некоторых регионах 9-10 июня пройдут дожди с грозами.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в субботу, 9 июня, дожди с грозами ожидаются на западе, севере и юге страны. При этом столбюики термометров поднимутся почти до +30°C.

В южных областях и на Закарпатье прогнозируют до +29°C.

На остальной территории на два-три градуса меньше. Минимальная температура - не выше +25°C - в Харьковской и Сумской областях.

В Киеве 9 июня пройдет дождь, воздух прогреется до ​​+25°C...+27°C.

В воскресенье, 10 июня, в Украине будет преимущественно сухая и солнечная погода.

В центре и на севере могут пройти дожди.

Температура почти не изменится. Максимальные +28°C - на юге, на остальной территории - в среднем +26°C.

В Киеве в воскресенье пройдет небольшой дождь, температура ​​+23°C...+25°C.