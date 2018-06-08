Мир фото Илон Маск рассекретил Tesla Model Y - каким будет компактный электрокроссовер

2018-06-08 17:31 372

Илон Маск показал первое тизерное изображение новой модели своего компактного кроссовера Model Y.

Как сообщает Autoca,  презентация авто запланирована на 15 марта 2019 года. Производство Model Y начнется в 2020 году.

"Основанная на Tesla Model 3, Model Y будет небольшим внедорожником. Новое изображение демонстрирует, что автомобиль без зеркал заднего вида. Модель Y будет поставляться со значительно более совершенным суперкомпьютером, чем текущие модели Tesla", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, цены на новую модель Tesla будут стартовать с 45 тысяч долларов.

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Ранее основатель Tesla Илон Маск рассказал о разработке и подготовке к выпуску полноприводного варианта машины Model 3, которая будет оснащена двумя двигателями. Отмечалось, что машина будет оснащена двумя двигателями - в передней и в задней части автомобиля. Один двигатель рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй - на максимальный пробег. В случае отказа одного из двигателей машина сможет продолжать движение на втором.

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