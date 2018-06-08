фото-видео видео Трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" с Витовской, Нищуком и Бенюком

2018-06-08 19:32 579

Вышел первый официальный трейлер фильма Тайный дневник Симона Петлюры. Видео опубликовано на Уoutube-канале B&H Film Distribution Company.

Историческая драма повествует о жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры, а также о его эмиграции в Париж.

Кинолента создана Национальной киностудией художественных фильмов имени Александра Довженко.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий и другие.

Картина выйдет в украинский прокат 6 сентября этого года.