Вышел первый официальный трейлер фильма Тайный дневник Симона Петлюры. Видео опубликовано на Уoutube-канале B&H Film Distribution Company.
Историческая драма повествует о жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры, а также о его эмиграции в Париж.
Кинолента создана Национальной киностудией художественных фильмов имени Александра Довженко.
Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий и другие.
Картина выйдет в украинский прокат 6 сентября этого года.