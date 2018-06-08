Украина Жизнь осужденного в Крыму Владимира Балуха под угрозой - голодает 80 дней

2018-06-08 10:43 352

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила на своей странице в соцсети Тwitter, что жизнь осужденного по фейковому делу в Крыму украинца Владимира Балуха под угрозой.

В МИД напомнили, что украинец продолжает голодовку в крымском СИЗО больше 80 дней и потерял 30 кг веса.

"Его жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - написала Беца.

Напомним, ранее адвокат Балуха сообщил, что украинец хочет, чтобы его обменяли и вывезли на материковую Украину.

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Владимир Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу. Напомним, в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха осудили до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, вывешенный во дворе его дома.