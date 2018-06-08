Мир Крокодил убил священника, проводившего массовый обряд крещения

2018-06-08 22:12 457

В южной Эфиопии крокодил напал на протестантского священника Дохо Эшете, проводившего массовый обряд крещения, и убил его.

"Дохо Эшете крестил около 80 человек в озере Абая в округе Меркеб Табия в Арба-Минче. Крокодил выпрыгнул из воды и напал на него", - сообщает BBC.

Священник умер от укусов на ногах, спине и руках.

По словам полиции, несмотря на огромные усилия, рыбаки и жители не смогли спасти пастора Дохо. Они использовали рыболовные сети, чтобы не дать крокодилу утащить тело пастора в озеро.

Крокодил сбежал.