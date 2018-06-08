Украина В Украине меняют правила оформления больничного листа

2018-06-08 20:28 647

Минздрав Украины планирует изменить правила выдачи больничных листов. Планируется отменить вызов врача на дом в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный.

Заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк подтвердил СМИ, что систему выдачи больничных листов планируется изменить.

"Вторая причина необходимости вызова врача на дом - это получение больничного. Мы сейчас меняем систему выписки больничных. Мне бы хотелось, чтобы до конца года мы это успели сделать. Потому что мы планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист.

Эти причины вызова врача на дом мы уберем и откроем дорогу для нормальных отношений врача и пациента", - сообщил Павел Ковтонюк.

По его словам, над этим, кроме Минздрава, работают также Министерство социальной политики и Фонд соцстрахования, который выплачивает деньги по больничному.

“По большинству параметров мы достигли консенсуса. Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания", - отметил заместитель министра.