Украина Гройсман потребовал отменить премии на 46,3 млн долларов руководству Нафтогаза

2018-06-08 18:29 288

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман выступил против выплаты премий на 46,3 миллионов долларов сотрудникам НАК "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже.

"Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабмин. Я подчеркиваю, что здесь моя позиция четкая – это перебор. Ожидаю ответа на этот вопрос. И я не поддерживаю такой политики высоких наград. Считаю, что они не актуальны, хотя нужно признать, что НАК "Нафтогаз" и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 миллиарда долларов", - заявил премьер в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Вскоре стало известно, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" решил выплатить премии на сумму 46,3 млн долларов сотрудникам, которые приложили усилия для победы в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" касательно транзитного контракта. Эта новость вызвала волну возмущения среди украинцев.