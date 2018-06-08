Политика Глава Пентагона заявил, что армия Украины крайне важна для США и НАТО

2018-06-08 13:46 687

Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран – членов НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и Украины в Брюсселе.

"Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью – безопасностью США, безопасностью стран НАТО", – заявил глава Пентагона.

Он отметил вклад народа Украины, который "ценой жизней своих сыновей" делает все, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны.

Мэттис напомнил о решении США выделить Украине транш для нужд Вооруженных сил Украины, который, по его словам, "позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы", которая проводится в оборонном ведомстве Украины.

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", – добавил глава минобороны США.

Напомним, 7 июня министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в заседании Североатлантического совета со странами – контрибуторами миссии НАТО.