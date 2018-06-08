Экономика Украина пустит с молотка перспективные участки для добычи полезных ископаемых

2018-06-08 14:43 618

Госслужбе геологии и недр Украины рекомендовано выставить в ближайшее время на аукцион специальные разрешения на добычу рудных и нерудных полезных ископаемых. Такое решение принято на очередном заседании научно-технического совета Госгеонедр.

"На сегодня наши ученые рекомендуют выставить на торги 8 перспективных площадок с рудными и нерудными полезными ископаемыми, утверждение запасов которых осуществлялось еще в советские времена", - сообщил руководитель Службы Олег Кирилюк.

По его словам, запасы недр достигают сотни тысяч тонн на участках общей площадью почти 35000 гектаров.

Кирилюк добавил, что официальная информация по запасам на 169 участках в 20 областях Украины будет опубликована на официальном сайте ведомства.

"Имея такую информацию, инвестор реально сможет оценить все риски и свои возможности перед подачей заявлений и для участия в аукционе", - сказал он.

Научно-технический совет Госслужбы геологии и недр Украины – постоянный совещательный орган, который создан для рассмотрения научных рекомендаций и проведения профессиональных консультаций по вопросам геологического изучения и с целью обеспечения научного подхода к рациональному использованию недр, инновационной и инвестиционной политики, воспроизводства минерально-сырьевой базы. В состав НТС входят работники структурных подразделений аппарата Госгеонедр, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере ее управления, а также ученые Национальной академии наук Украины, сотрудники других научных и образовательных учреждений, научно-технических обществ и общественных организаций.

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