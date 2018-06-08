Политика На Мураева открыли дело из-за слов о Сенцове

2018-06-09 12:30 697

 

Генпрокуратура открыла дело на нардепа по двум статьям: госизмена и заведомо неправдивое сообщение о преступлении.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство в отношении внефракционного народного депутата Евгения Мураева за его высказывания о политзаключенном Олеге Сенцове. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в пятницу, 8 июня.

В ЕРДР зарегистрировано дело о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщение о преступлении) УК Украины.

Сарган также подтвердила, что основанием для открытия дела стало обращение о действиях Мураева нардепом Сергеем Пашинским с трибуны парламента.

Она добавила, что накануне Мураев в эфире телеканала назвал Сенцова террористом, а также заявил о якобы подготовке режиссером поджогов и взрывов. В ГПУ отмечают, что такие действия могут подставить под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова.

Расследовать дело в отношении Мураева поручили следователям СБУ.

Комментируя обвинения Пашинского, Мураев заявил, что все политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы. При этом он подчеркнул, что для их освобождения ничего не делается.

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