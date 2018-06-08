Политика «Северного потока-2» не будет, — Порошенко

2018-06-09 13:00 922

 

Президент Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» не будет построен.

«Я считаю, что «Северный поток-2″ повлияет на украинскую экономику не сильно. Потому что его не будет. Уверен, что совместными усилиями мы сможем его остановить», — сказал он на встрече со студентами юридического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, отвечая на их вопросы, передает LB.ua.

«Самые лучшие юристы, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы [«Газпрома»] в Британии, в Нидерландах, в США — в ближайшее время, в Швейцарии», — сказал он.

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