Канцлер подчеркнула, что возвращение Москвы не имеет смысла, пока не решится ситуация в Украине.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в состав Большой семерки только после того, как будет достигнут существенный прогресс по ситуации в Украине, пишет Reuters.
"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде − ред.) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", − подчеркнула канцлер ФРГ.
Ранее сообщалось, что европейские страны в составе G7 единогласно высказались против присоединения России к группе.
Напомним, президент США Дональд Трамп перед саммитом в Канаде заявил, что Россия должна принимать участие во встречах Большой семерки.