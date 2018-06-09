Политика Меркель назвала условия возврата РФ в состав G7

2018-06-09 10:00 598

Канцлер подчеркнула, что возвращение Москвы не имеет смысла, пока не решится ситуация в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в состав Большой семерки только после того, как будет достигнут существенный прогресс по ситуации в Украине, пишет Reuters.

"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде − ред.) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", − подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что европейские страны в составе G7 единогласно высказались против присоединения России к группе.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед саммитом в Канаде заявил, что Россия должна принимать участие во встречах Большой семерки.