Политика США перебросили в Украину военные самолеты

2018-06-09 14:00 1158

 

США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке, во Львов прилетели 4 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США, на борту которых находятся порядка 150 человек - члены экипажа и персонал.

Самолеты используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков, с 4 по 16 июня 2018-го они будут совершать полеты в рамках учений.

Самолеты-заправщики были переброшены в Украину из авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

 Их цель - повысить безопасность европейских союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами Альянса.

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