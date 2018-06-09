Украина Советы от Супрун: министр рассказала, чем опасно заниматься в жару

2018-06-09 14:30 870

И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в жаркую погоду не рекомендуется даже на минимальное время оставлять детей в автомобиле на солнце. Об этом идет речь в ее записи на странице в социальной сети Facebook.

"В обычный жаркий день в течение одного часа панель автомобиля нагревается до температуры +70 градусов. По результатам исследования Университета Аризоны (США), в подобных условиях этого времени хватит, чтобы ребенок пострадал от тепловой травмы, если он останется в закрытом автомобиле. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до 2-х часов. При различных условиях, степень перегрева может даже стать смертельно опасной", - написала глава Минздрав.

Она также отметила, на скорость получения теплового удара могут повлиять несколько факторов, в числе которых возраст, вес, проблемы со здоровьем, одежда и даже уровень гидратации.

"Дети, по сравнению со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко. Находясь в тех же условиях, что и взрослые, дети перегреваются гораздо быстрее", - подчеркнула Ульяна Супрун.

Эксперт обозначила несколько главных правил по поведению в жаркую погоду для жителей Украины.

"Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать об очень важных вещах. И это может произойти с каждым. Если планируете путешествие с детьми автомобилем в жаркий период, берите достаточное количество воды для питья и даже обтирания, чаще останавливайтесь, одевайте ребенка в легкую одежду и следите за температурой в салоне авто", - посоветовала женщина.