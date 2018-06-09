Украина фото Дома жителей Закарпатской области остались без крыш из-за урагана

2018-06-09 09:56 525

В пятницу, 8 июня, на территории села Гребля Иршавского района Закарпатской области были зафиксированы порывы ветра большой мощности, шквальной ветер повредил крыши двух домов, а также двух хозяйственных построек. Информацию о природной катастрофе предоставила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что спасатели получили сообщение о непогоде около 15:00 в пятницу. Известно, что вследствие происшествия никто не пострадал и не был травмирован.

Однако сотрудники спасательной службы предупредили, что практически на всей территории Закарпатья ожидаются грозы, местами сильные проливные дожди, а также град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами - небольшие локальные сели.