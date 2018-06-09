Детали Почему Павелко не любит «Сказку о голом короле»

2018-06-09 19:47 563

«Мне нравится сегодняшняя пресс-конференция. Многие журналисты с телефона читают вопросы. Обычно футбольные журналисты говорят вопросы, которые они сами готовят», – заявил президент ФФУ на встрече с представителями СМИ в прошедшую среду. И озадачил…

Надо полагать, такой «тонкой» иронией Павелко дал понять, что присутствующие в зале журналисты – тоже участники заговора против ФФУ и его персоны. То есть все те, кто читал вопросы с телефона, а не на память, глядя Павелко в глаза, однозначно подозреваются в пожертвованиях (1 млн. долларов) на компанию по его дискредитации.

А если кто попытался спросить о масштабной коррупции в ФФУ, о злоупотреблениях средствами госбюджета, или, не дай Бог, о его, Павелко сомнительной декларации – тот немедленно был обозван «фейконосцем» и получил порцию президентского презрения.

Вообще-то Павелко на дух не переносит фейки. Чужие. Зато свои плодит со страшной силой. Он их холит и лелеет, заворачивает в красивые обертки, раздаривает налево и направо. Его образ буквально соткан из фейков, пропитан ими до мозга костей. Он – настоящий король фейков!

Поэтому интуитивно Павелко не любит «Сказку о голом короле». Где-то там, очень глубоко на подсознании он чувствует, что неумолимо приближается тот самый день, когда из-под фейковых красивых одежд на подиуме вылезет наружу нечто неприглядное и безобразное, отвратительное и позорное. И тогда уже не суть важно, как именно журналисты будут смаковать королевский конфуз – читая вопросы с телефона, или насмешливо глядя в глаза президенту ФФУ…

Сергей ВАСИЛЬЕВ, footclub.com.ua

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