Мир Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

2018-06-10 10:30 382

По словам американского президента, предстоящая встреча с лидером Северной Кореи – шанс "достичь действительно замечательного результата".



Президент США Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите "Большой семерки", в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, предстоящая встреча с Ким Чен Ыном – шанс "достичь действительно замечательного результата".

"Я на пути в Сингапур, где у нас есть шанс достичь действительно замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень усердно, чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше", – написал американский президент в Twitter.

Прибытие Трампа в Сингапур ожидается в 20:35 воскресенья по местному времени (15.35 по Киеву).