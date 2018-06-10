Украина Взрыв в Сумах: полиция подтвердила задержание подозреваемого

2018-06-10 10:50 409

Сведения о взрыве в Сумах внесены в единый реестр досудебных расследований Полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна".

Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области. В полиции подтвердили, что около 06:00 поступило сообщение о взрыве в ночном клубе "Луна".

"Неизвестный взорвал, по предварительным данным, гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сведения об инциденте внесены в единый реестр досудебных расследований. Предварительно взрыв квалифицировали как покушение на убийство.



