Украина С понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями

2018-06-10 10:57 418

 

Рабочая неделя в Украине 11 июня начнется с грозовых дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, в страну придет циклон, который и принесет первые грозы. Циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области.

Температура воздуха будет в пределах +24...+28 градусов.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространится дальше по стране. Сухая погода будет лишь в восточных регионах, некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температура будет также в рамках +24...+28 градусов.

В среду, 13 июня, дожди будут лишь в центральных регионах. На остальной территории будет сухо и тепло. Температура ожидается +24...+26 тепла, местами до +27.

В четверг, 14 июня, циклон снова ударит по стране. Дожди пройдут практически по всей стране. Но при этом будет тепло +23...+26 градусов.

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