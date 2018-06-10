Политика Путин раскрыл детали телефонных переговоров с Порошенко

2018-06-10 11:16 367

 

Президент России Владимир Путин рассказал о некоторых деталях телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Gazeta об этом Путин заявил на пресс-конференции после саммита стран Шанхайского объединенного сотрудничества (ШОС).

По словам главы России, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.

Путин отметил, что обсудил с Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы РИА "Новости" - Украина Кирилла Вышинского.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.

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