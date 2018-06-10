Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммит с президентом США Дональдом Трампом везет "роскошные автомобили".
Об этом сообщает издание U.S.News.
Сообщается, что на грузовом самолете северокорейского лидера Ким Чен Ына Ил-76, который направляется в Сингапур, находится несколько элитных машин.
Также на борту авиалайнера перевозятся запасы продовольствия для главы КНДР.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына произойдет 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.
Отметим, что Ким Чен Ын уже сегодня, 10 июня, прибудет в Сингапур для участия в саммите с американским президентом.