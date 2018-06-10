Мир Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду

2018-06-10 11:17 340

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммит с президентом США Дональдом Трампом везет "роскошные автомобили".

Об этом сообщает издание U.S.News.

Сообщается, что на грузовом самолете северокорейского лидера Ким Чен Ына Ил-76, который направляется в Сингапур, находится несколько элитных машин.

Также на борту авиалайнера перевозятся запасы продовольствия для главы КНДР.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына произойдет 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, что Ким Чен Ын уже сегодня, 10 июня, прибудет в Сингапур для участия в саммите с американским президентом.