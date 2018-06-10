Политика Данилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко

2018-06-10 11:28 328

 

Бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Раде за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.

Об этом Данилюк рассказал в эфире «Громадського«.

«Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой, и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019, ведь это избирательный год», — сказал экс-министр.

В то же время Данилюк отказался передать слова Порошенко.
«Это мой разговор с президентом. И я не оцениваю так наши разговоры (остался ли он доволен разговором с Порошенко — ред.). Это президент, и если я буду рассказывать частные разговоры, это будет неправильным», — отметил экс-глава Минфина.

Он добавил, что предлагал премьеру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня.

«Оно не отвечало отношениям премьера и министра финансов», — отметил Данилюк и сказал, что этот разговор с Гройсманом состоялся в тот же день.

Кроме того, Данилюк рассказал, что вся его команда также идет из министерства.

«Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом», — сказал он.

«Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной», — добавил он.

Еще по теме

Данилюк рассказал, что будет с его командой в Минфине

2018-06-09 13:30 1774

Данилюк общался с Порошенко перед своим увольнением

2018-06-09 12:00 1690

Шесть квартир, два дома и три авто - что известно об Оксане Маркаровой, сменившей Данилюка

2018-06-08 15:16 1751

Заместители Данилюка подали в отставку

2018-06-07 22:00 2182

Еще новости в разделе "Политика"

Данилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко

2018-06-10 11:28 328

Путин раскрыл детали телефонных переговоров с Порошенко

2018-06-10 11:16 361

США перебросили в Украину военные самолеты

2018-06-09 14:00 2374

Данилюк рассказал, что будет с его командой в Минфине

2018-06-09 13:30 1774
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Данилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко 2018-06-10 11:28 328
Путин раскрыл детали телефонных переговоров с Порошенко 2018-06-10 11:16 361
США перебросили в Украину военные самолеты 2018-06-09 14:00 2374
Данилюк рассказал, что будет с его командой в Минфине 2018-06-09 13:30 1774

Лента

11:30 Украинцы смогут отказаться от централизованного отопления
11:28 Данилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко
11:27 В Пенсионном фонде сообщили, как в Украине пересчитают пенсии
11:23 Даже без "Джавелинов"! "Третья сила" взяла новые позиции на Донбассе
11:20 Лео Месси рассказал о своей цели и больших фаворитах на ЧМ-2018
11:17 Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду
11:16 Путин раскрыл детали телефонных переговоров с Порошенко
10:57 С понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями
10:50 Взрыв в Сумах: полиция подтвердила задержание подозреваемого
10:30 Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном