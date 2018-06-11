Политика Истребители Венгрии перехватили самолет, который вторгся со стороны Украины

2018-06-11 09:11 634

В Вооруженных силах Венгрии сообщили, что из-за нарушения воздушного пространства страны неизвестным самолетом на границе с Украиной венгерские истребители были подняты по тревоге.

По данным Интерфакс-Украина вечером был замечен небольшой самолет, который не вышел на контакт с управлением гражданского воздушного движения Венгрии и вошел в воздушное пространство страны незадолго до полуночи.

На перехват самолета вылетели истребители Saab JAS 39 Gripen. Они обозначили свое присутствие, выпустив над нарушителем инфракрасные ловушки.

После этого нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии вблизи села Берегдароч, который находится на границе страны с Украиной.

Модель самолета-нарушителя и страна, которой он принадлежит, не уточняются.

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