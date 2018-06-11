Политика На российском "Кинотавре" призвали освободить украинского режиссера Сенцова

2018-06-11 11:42 262

На российском кинофестивале "Кинотавр" призвали освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в заключении в России держит голодовку уже 29-й день.

Такое требование содержится в заявлении, которое зачитали председатель жюри конкурса Алексей Попогребский и председатель жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов, передает Радио Свобода.

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Также на церемонии объявления победителей фестиваля, завершившегося в Сочи, требовали освободить и российского режиссера Кирилла Серебренникова, находится под домашним арестом с августа 2017 года. Российские силовики обвинили режиссера в финансовых злоупотреблениях.

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Напомним, Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам. Он  голодает с 14 мая, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

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