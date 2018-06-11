Курьезы фото Меган Маркл грубо нарушила королевский этикет на параде ко дню рождения Елизаветы II

2018-06-11 14:16 648

Жена британского принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде.

Напомним, согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который оголил плечи.

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Как сообщает The Sun, ранее герцогиня уже не раз нарушала правила королевского двора. Так, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку, что противоречит этикету.

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