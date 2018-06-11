Политика Сегодня в пригороде Берлина Нормандская четверка решает вопрос введения миротворцев на Донбасс

2018-06-11 10:12 529

Сегодня, 11 июня, министры иностранных дел Нормандской четверки встретятся на вилле МИД Германии Борзиг в пригороде Берлина. Это будет первая их встреча с февраля 2017 года.

Как сообщает Укринформ, среди вопросов, которые планируют рассмотреть министры - состояние выполнения Минских соглашений и, впервые, обсуждение перспектив размещения на Донбассе миссии "голубых касок" ООН.

Накануне встречи ее хозяин – глава МИД Германии Хайко Маас признал, что простыми переговоры не будут.

"Нам приходится пробивать толстую доску; интересы и позиции Киева и Москвы существенно разнятся", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ говорил, что на переговорах в формате "нормандской четверки" будет обсуждаться начало миротворческой миссии ООН .

По его словам, Донбассу необходимым немедленный отвод тяжелых вооружений и улучшение гуманитарных условий.

"Я себя не обманываю, возобновление (переговоров в формате "нормандской четверки") будет тяжелым. Интересы и мнения Украины и России во многих сферах далеки друг от друга", — подчеркнул Маас.

Однако, по его мнению, сам факт возобновления этих переговоров спустя 16 месяцев бездействия является большим успехом.