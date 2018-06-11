Экономика На грани дефолта: У Гройсмана уверены, что без нового кредита МВФ украинская экономика рухнет

2018-06-11 15:46 436

Как оказалось, в нынешней экономической ситуации Кабмин даже не рассматривает ситуацию, когда Украина может не получить пятый транш Международного валютного фонда. 

“В любом случае для нас важно оставаться в программе. Мы не проектируем ситуацию, в которой мы не получим средства МВФ”, -  сообщила и. о. главы Минфина Оксана Маркарова в интервью газете Financial Times.

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Маркарова отметила, что сейчас с МВФ ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка.

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“Мы надеемся завершить их в ближайшее время и ожидаем получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше... это будет свидетельствовать о том, что мы продвигаемся вперед в реализации нашей программы реформ, и станет очень хорошим сигналом для инвесторов”, - добавила и. о. министра.

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В Нацбанке рассказали, что ждет Украину без транша МВФ 2018-06-06 21:30 6473
Активы Газпрома в Голландии арестованы для выплаты $2,6 млрд долга Украине 2018-06-05 10:11 3534

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