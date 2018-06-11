Политика Глава НАБУ заявил, что закон об Антикоррупционном суде приняли ради денег

2018-06-11 13:44 577

Инициатива о создании Антикоррупционного суда - это не добрая воля украинской политической элиты, это давление со стороны западных партнеров.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире телеканала "112 Украина".

"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование.

Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ

Напомним, 7 июня Верховная Рада проголосовала за закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Решение поддержали 317 депутатов.

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