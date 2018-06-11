Детали На Софиевской площади Киева - Гала-концерт украинцев, покоривших оперные сцены мира

2018-06-11 11:13 253

23 июня 2018 года в 19:30 на Софиевской площади в Киеве состоится грандиозный Гала-концерт «В Україну повернусь» при участии оперных звезд мирового уровня. Все они - наши соотечественники, которые снискали признание за рубежом. Инициатор проекта - главный режиссер Национальной оперы Украины - Анатолий Соловьяненко.

«Украинские солисты, которые участвуют в этом концерте, в течение многих лет является украшением лучших оперных сцен мира. Лишь за последнее десятилетие мировое признание снискали: Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Виталий Билый, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер. Им аплодируют зрители самых престижных театров мира - «Ла Скала», «Метрополитан-опера», «Ковент-Гарден», Венской оперы и многих других. К сожалению, в последние годы они почти не бывают в Украине, а их родной киевский зритель лишен возможности встречи с их прекрасным искусством», - рассказывает Анатолий Соловьяненко.

Важно, что посещение этого мероприятия будет АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ. Для зрителей будет обустроена комфортная посадочная зона, места в которой можно будет занять, начиная с 19.00.

Творческий проект «В Україну повернусь» подарит киевлянам уникальную возможность - насладиться прекрасным искусством мировых звезд оперной сцены. Выступления будут проходить в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины. Дирижер - Николай Дядюра. Также, в концерте участвует Национальная академическая хоровая капелла Украины «Думка». Программа состоит из самых популярных произведений мировой классики: Дж.Россини (увертюра к опере «Сорока-воровка»); Дж.Пучиини (ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»; ария Калафа из оперы «Турандот»; «То Деум» из оперы «Тоска»); Ш.Гуно (вальс Маргариты из оперы «Фауст»); Ж.Бизе (антракт к 4-у действию оперы, куплеты Тореадора и Хабанера из оперы «Кармен»); Дж.Верди (хор из оперы «Набукко», увертюра к опере и ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», Молитва Тоски из одноименной оперы); П.Масканьи (интермеццо и дуэт Сантуцци и Альфио из оперы «Сельская честь»). В завершение концерта - Духовный Гимн Украины «Боже, Великий, Единый» (Н.Лысенко).

Созвучным концепции проекта «В Україну повернусь» будет оформление сцены мероприятия. Его реализацию осуществила современная украинская художница Taisha 3.14. По ее замыслу за основу был взят основной инстинкт, который существует в пчелином улье, - живые и здоровые пчелки всегда возвращаются домой. В улей они возвращаются с медом для детворы и с готовностью защищать свой дом от врагов. Пчелиные соты, которые обрамляют композицию, символизируют благосостояние и уют. Еще одним элементом художественного оформления выбран символ Украины - подсолнух. На его лепестках высказывания выдающихся украинцев. Стебель подсолнуха испорчен вредителями, часть отделена, но раны забинтованы. Татуировка - «пронзенное стрелой сердце» - символизирует любовь к Украине и уверенность в победе.

Проект состоится при поддержке Департамента культуры КГГА, Национального союза театральных деятелей, компаний «Кусум-фарм», «Ост-вест Экспресс» и «Интерконтиненталь».

Програма Гала-концерту українських оперних виконавців «В Україну повернусь» у форматі Open-Air

23 червня 2018 року початок о 19:30

Дж.Россіні Увертюра до опери «Сорока-крадійка»

Виконує симфонічний оркестр Національної філармонії

України. Диригує Микола Дядюра

Дж.Пуччіні Арія Лауретти з опери «Джанні Скіккі»

Ш.Гуно Вальс Маргарити з опери «Фауст»

Виконує солістка Віденської Опери Ольга Безсмертна

Дж.Пуччіні Арія Калафа з опери «Турандот»

Неап. пісня «О, моє сонце»

Виконує соліст Віденської Опери Маріан Талаба

Ж.Бізе Антракт до 4-ої дії опери «Кармен»

Виконує симфонічний оркестр Національної філармонії

України

Ж.Бізе Куплети Тореадора з опери «Кармен»

Дж.Пуччіні «Те Деум» з опери «Тоска»

Виконує запрошений соліст «Ла Скала» та «Метрополітан-

опера» Віталій Білий

Дж.Верді Хор з опери «Набукко»

Виконує Національна заслужена хорова капела України

«Думка». Художній керівник Євген Савчук

Ж.Бізе Хабанера з опери «Кармен»

К.Сен-Санс Арія Даліли з опери «Самсон І Даліла»

Виконує солістка Віденської Опери Зоряна Кушплер

Дж.Верді Увертюра до опери «Сила долі»

Виконує симфонічний оркестр Національної філармонії

України

Дж.Верді Арія Леонори з опери «Сила долі»

Дж.Пуччіні Молитва Тоски з однойменної опери

Виконує запрошена солістка «Ла Скала» та «Метрополітан-

опера» Людмила Монастирська

П.Масканьї Інтермеццо з опери «Сільська честь»

Виконує симфонічний оркестр Національної філармонії

України

П.Масканьї Дует Сантуцци та Альфіо з опери «Сільська честь»

Виконують Людмила Монастирська та Віталій Білий

М.Лисенко Духовний Гімн України «Боже, Великий, Єдиний»

Виконують всі учасники концерту