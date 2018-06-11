Политика документ Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОГА

2018-06-11 12:14 724

Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, об отставке Жербивский попросил в субботу у президента и тот принял его заявление. Уже в ближайшую среду заявление должен рассмотреть на своем заседании Кабинет Министров.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин", - написал Жебривский.

Павел Жебривский возглавляет Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. О причинах отставки Жебривский не упомянул.

Пресс-секретарь председателя Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко подтвердила, что Жебривский сам подал заявление об отставке и президент ее принял.

СМИ сообщают, что новым губернатором может стать замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Я первый раз это слышу от вас", - прокомментировал ситуацию Грымчак.