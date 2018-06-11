В Евросоюзе назвали единственный способ завершить конфликт между Израилем и Палестиной

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на пресс-конференции в Аммане заявила, что путь к решению ближневосточного кризиса заключается в мирном сосуществовании двух государств.
По ее словам, позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина.
США ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВБЕЗА ООН ПО КОНФЛИКТУ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА
"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила Могерини.
МАСШТАБНЫЕ ПРОТЕСТЫ В ИЕРУСАЛИМЕ: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ПАЛЕСТИНЦЕВ
Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.
ВИДЕО: В ИЕРУСАЛИМЕ ОТКРЫЛИ ПОСОЛЬСТВО США - ГОРЯТ ШИНЫ, ЛЕТЯТ КАМНИ
Напомним, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года. А 14 мая 2018 года в этот город было перенесено американское посольство из Тель-Авива.