Политика В Евросоюзе назвали единственный способ завершить конфликт между Израилем и Палестиной

2018-06-12 12:45 430

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на пресс-конференции в Аммане заявила, что путь к решению ближневосточного кризиса заключается в мирном сосуществовании двух государств.

По ее словам, позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина.

США ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВБЕЗА ООН ПО КОНФЛИКТУ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила Могерини.

МАСШТАБНЫЕ ПРОТЕСТЫ В ИЕРУСАЛИМЕ: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

ВИДЕО: В ИЕРУСАЛИМЕ ОТКРЫЛИ ПОСОЛЬСТВО США - ГОРЯТ ШИНЫ, ЛЕТЯТ КАМНИ

Напомним, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года. А 14 мая 2018 года в этот город было перенесено американское посольство из Тель-Авива.

ПАРАГВАЙ ТАКЖЕ ПЕРЕНЕС СВОЕ ПОСОЛЬСТВО В ИЕРУСАЛИМ