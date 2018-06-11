Экономика Глава НБУ заявил, что никакие манипуляции с курсом гривны не сделают нас богаче

2018-06-12 13:14 361

Как заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, реально укрепить платежный баланс страны может увеличение внутреннего производства и экспорта.

"Улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривны, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта", - подчеркнул Смолий.

По его словам, для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину, а одной из ключевых в этом направлении является судебная реформа.

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"Повышение социальных стандартов - это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика", - пояснил он.

При этом глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.

"Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет", - пояснил Смолий.

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