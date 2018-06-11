Политика Смолий: Украинцы смогут отказаться от платежных карт

2018-06-11 16:30 247

 

Нацбанк позволит клиентам пользоваться деньгами на банковских счетах без использования платежных карт международных платежных систем.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.ua.

«Существуют европейские директивы, говорящие, что клиент может сам указать банку, каким сервисам он хочет предоставить доступ к своему счету. Без карточек. Мы сейчас над внедрением этих технологий работаем, уже выработали концепцию», — отметил Смолий.

По его словам, банкам придется инвестировать в развитие таких систем.
«Технологии вашего банка и НБУ будут гарантировать вам возможность дистанционного доступа к счету и безопасность трансакции с использованием этих бескарточных технологий (в режиме 24/7, мгновенно и гарантировано)», — подчеркнул он.

Смолий добавил, что в рамках модернизации платежного пространства предполагается переход на международный стандарт определения счетов IBAN.

По его словам, развитие альтернативной инфраструктуры должно содействовать функциональной и ценовой конкуренции, появлению новых игроков и услуг.

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