Политика Трамп: Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой

2018-06-11 16:56 247

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой. Об этом он заявил на брифинге в рамках саммита G7.

«У него (у Ким Чен Ына, — ред.) есть возможность, которой, если вспомнить историю, не было практически ни у кого. Он может сделать эту страну с этими великими людьми по-настоящему великой. Это уникальный шанс», — заявил Трамп, отметив, что многие страны, в частности, Южная Корея и Япония, хотят этого и они помогут. Кроме того, Трамп заявил, что Северная Корея «очень хорошо работает» с США.