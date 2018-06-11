Политика Россия закрыла границу для автомобилей из Украины: названа причина

2018-06-11 18:00 1378

Российская сторона перестала пропускать через границу грузовики и легковые автомобили с территории Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, предварительной причиной непропуска и возврата автомобилей в РФ назвали якобы усиленный контроль перед празднованием Дня России.

В частности, скопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед КПП "Сеньковка" в Черниговской области. По состоянию на 12:00 в очереди было 85 грузовых автомобилей, 40 из которых оформили украинские пограничники.

"За прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив пункта пропуска "Гоптовка", не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины", - сообщили в Госпогранслужбе.