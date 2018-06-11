Политика В СБУ говорят, что Львов массово "минируют" из России

2018-06-11 18:30 601

 

Сообщения о фальшивом минировании бизнес-центров во Львове присылают с территории России.

Об этом во время аппаратного совещания в ЛОГА сообщил 11 июня, начальник областного управления СБУ во Львовской области Александр Ткачук, передает местное издание Львовский портал.

"Сначала сообщение о минировании поступали с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах электронной почты на территории Российской Федерации. Все эти сообщения генерировал робот. Было принято решение о блокировании этих серверов", - сказал Ткачук.

Он также сообщил, что после блокировки сообщения начали присылать по международному сервису электронной почты, также из России.

"Конечно, заблокировать международного провайдера электронной почты мы не можем, но совместными усилиями нами было установлено, что IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту есть в городе Омск на территории Российской Федерации", - добавил он.

Также 11 июня полиция области задержала мужчину, который в воскресенье сообщил о "минировании" ТРЦ в Пустомытовском районе.

Задержанным оказался 38-летний житель Новояворовска.

Напомним, во Львове с 1 июня неизвестные сообщают о "минировании" бизнес-центров.

В полиции отметили, что злоумышленник каждый раз минирует одни и те же бизнес-центры, посылая сообщения одного содержания, но правоохранители каждый раз вынуждены выезжать на указанные адреса для проверки.

Также с 5 июня правоохранители ежедневно получают сообщения о минировании 5 бизнес-центров в Харькове.

11 июня в полицию Харькова также поступила информация о "минировании". Сейчас ее проверяют, проводится осмотр помещений.

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