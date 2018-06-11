Спорт видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике

2018-06-11 19:30 567

 

В России сборную Португалии, прилетевшую на ЧМ-2018 и осваивающую русский язык, торжественно встретили организаторы турнира.

На церемонии встречи девушка в традиционном народном костюме угостила лидера португальцев Криштиану Роналду караваем. 

Отметим, что угощение для членов сборной Португалии сопровождала музыка из песни "Подмосковные вечера".

По данным журналистов, Роналду сидит на суровой диете, но тут пришлось уступить организаторам и съесть кусочек, чему португалец, очевидно, заметно обрадовался.

 

Еще по теме

Режиссер Кантер снял свое самоубийство видео

2018-06-06 18:00 1912

СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" Бабченко

2018-05-30 21:02 2952

Появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами

2018-05-30 20:30 2978

ОНЛАЙН Брифинг СБУ по делу убийства Аркадия Бабченко: видео трансляция

2018-05-30 17:30 3501

Еще новости в разделе "Спорт"

Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России

2018-06-11 21:00 610

видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике

2018-06-11 19:30 567

фото Рафаэль Надаль выиграл все три сета в финале турнира "Ролан Гаррос"

2018-06-11 15:13 577

Европарламент рассмотрит резолюцию по дипломатическому бойкоту Мундиаля-2018

2018-06-11 13:15 782
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России 2018-06-11 21:00 610
видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике 2018-06-11 19:30 567
фото Рафаэль Надаль выиграл все три сета в финале турнира "Ролан Гаррос" 2018-06-11 15:13 577
Европарламент рассмотрит резолюцию по дипломатическому бойкоту Мундиаля-2018 2018-06-11 13:15 782

Лента

21:30 В Украине объявили войну должникам по коммуналке: подробности
21:00 Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России
20:30 Чего добивается Путин: Парубий озвучил его главную цель
20:00 Лобода рассказала о планах родить третьего ребенка
видео 19:30 Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике
19:00 Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов"
18:30 В СБУ говорят, что Львов массово "минируют" из России
18:00 Россия закрыла границу для автомобилей из Украины: названа причина
17:30 Трамп: Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой
17:00 Порошенко рассказал о своих заветных мечтах