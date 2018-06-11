Спорт видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике

2018-06-11 19:30 567

В России сборную Португалии, прилетевшую на ЧМ-2018 и осваивающую русский язык, торжественно встретили организаторы турнира.

На церемонии встречи девушка в традиционном народном костюме угостила лидера португальцев Криштиану Роналду караваем.

Отметим, что угощение для членов сборной Португалии сопровождала музыка из песни "Подмосковные вечера".

По данным журналистов, Роналду сидит на суровой диете, но тут пришлось уступить организаторам и съесть кусочек, чему португалец, очевидно, заметно обрадовался.