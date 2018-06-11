Украина Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко

2018-06-11 22:00 592

Глава государства напомнил, что в 2014 году украинские военные зарабатывали всего по 600 гривен в месяц

Украинские военные на Донбассе, которые воюют на передовой, получают 20 тысяч гривен. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

Он напомнил, что после начала войны в 2014 году зарплата военных выросла во много раз.

"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии – 20 тысяч гривен. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривен в месяц", – заявил Порошенко.

Также он добавил, что участникам боевых действий предусмотрены и всевозможные льготы

Кроме того, глава государства отметил и уровень обучения личного состава, как, например, спецназ, который сейчас обучают совершенно по-новому.

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.