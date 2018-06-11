Политика Чего добивается Путин: Парубий озвучил его главную цель

2018-06-11 20:30 610

Украина для российского лидера не главная цель, но одна из ключевых, отметил спикер парламента

Главной целью агрессии президента РФ Владимира Путина в Европе является восстановления геополитического влияния на уровне Советского Союза, а не только захват Украины.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время выступления в Международной дипломатической академии Франции на тему: "Украина, внешние и внутренние вызовы" в рамках своего визита в страну".

По его словам, Путин бросил вызов не только Украине, но и всему цивилизованному мировому сообществу.

"Чтобы правильно понять события в Украине, надо на них посмотреть в более широком плане. Тот, кто считает, что это просто агрессия России против Украины, тот очень ошибается. Я глубоко убежден, что Путин сделал вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира и сегодня представляет глобальную угрозу для всего цивилизованного мира", – сказал Парубий.

Спикер Рады объяснил, что Украина для Путина не главная цель, но одна из ключевых.

"Не так давно Путин сказал, что, по его мнению, величайшей геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза. И в этом есть ответ на многие вопросы. Цель Кремля – восстановить то геополитическое влияние, который в свое время имел Советский Союз... Украина в тех планах – важное, возможно даже, ключевое звено, но не последнее и не единственное", – сказал он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он считает, что СССР можно было и не разваливать, а стоило лишь провести демократические преобразования.

В свою очередь президент Петр Порошенко говорил, что Украина не дает Путину шанса восстановить СССР. Глава украинского государства отметил, что безвизовый режим с ЕС стал последним "прощай" Украины для России.