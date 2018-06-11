Политика В Украине объявили войну должникам по коммуналке: подробности

2018-06-11 21:30 643

В Украине все чаще подают в суд на должников по оплате коммунальных услуг. У украинцев забирают автомобили, продают с молотка имущество и запрещают им выезд из страны.

Основной поток исков юристы сейчас наблюдают в Киеве и Одессе. Об этом сообщает UBR.

Сколько исков

Рост количества исков в большей степени связан с увеличением числа самих объединений, говорят эксперты. Если говорить об Одессе, то их количество за последнее время выросло, как минимум, втрое, - до примерно 1, 5 тыс.

"Поводов для разбирательств более, чем достаточно: начиная от задолженности по взносам в ОСМД или некачественного оказания услуг, когда с ОСМД судятся сами жильцы, до требований предоставить доступ в квартиру для ремонта, возмещения ущерба вследствие незаконных действий одной из сторон, споров о праве собственности на незаконно захваченные жильцами помещения общей собственности", — заявил вице-президент Ассоциации "Развития Самоуправления" Виктор Шатов.

"Самый простой способ взыскать деньги – эти получить судебное решение по должнику. В среднем этот процесс занимает до месяца. В случае же, если должник отказывается признавать долг и начинает оспаривать решение, спор может продлиться и два, и три года", — заметил эксперт.

Срок давности

Как рассказали юристы, резкий рост числа исковых заявлений от ОСМД к жильцам связан также и с их опасениями окончания сроков исковой давности.

"Большинство ОСМД создавались в 2015 году, исковая давность – 3 года. Боятся, что по истечении этого срока ничего в итоге взыскать не получится, вот и начали подавать в суды. Обращаться в суд есть смысл, когда сумма долга превышает затраты на услуги адвокатов и прочие издержки. За подачу иска только на одну квартиру-должника судебного сбора нужно уплатить порядка 1 700 грн. Следовательно, из-за не больших долгов в суд никто не пойдет", — рассказал юрист Владимир Блащук.

В суд на ОСМД

На сегодняшний день в Украине есть категория должников, которые сами предъявляют претензии к работе ОСМД из-за несоответствия взносов количеству и качеству предоставляемых услуг, неправильно насчитанных сумм задолженности, незаконных манипуляций правления со счетом объединения.

Например, поводом могут стать и отказ ОСМД дать разрешение на перепланировку, низкое качество услуг, любые другие нарушения прав собственников.

За должников платят остальные жильцы

Те, у кого есть серьезная задолженность по счетам за коммунальные услуги рискуют получить повестку в суд. Если у ОСМД накапливаются внешние долги, поставщики предъявляют претензии именно ему, а правление уже начинает разборки со своими жильцами.

"ОСМД должны рассчитываться с поставщиками услуг. А если платят не все жильцы, приходится брать деньги из фонда, который формируется из взносов на содержание дома. Получается, что за должников платят остальные жильцы. Таким образом, именно задолженность по коммуналке, в денежном выражении, намного превышает долги по взносам. Там цифры могут быть в десять и более раз выше", — рассказал директор Юридического бюро "Аспект" Сергей Золотопуп.

После судов за должников вплотную берется исполнительная служба, которая может подать прошение об ограничении выезда за рубеж, арестовать и забрать на штраф-площадку авто. Порой доходит даже до принудительного изъятия дорогой бытовой техники и электроники.