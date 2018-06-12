В Сингапуре завершилась личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
На встрече, которая длилась менее часа (48 минут) присутствовали только переводчики.
Беседа прошла в гостинице Capella на острове Сентоса. Далее переговоры продолжатся в расширенном составе. Также запланирован рабочий ланч двух лидеров.
Саммит проходит на курортном острове Сентос, отделенном мостом от остальной части Сингапура.
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Лидеры США и КНДР обменялись долгим рукопожатием на красной ковровой дорожке на фоне флагов обеих стран.
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Перед началом переговоров политики встретились с журналистами. Ким Чен Ын отметил, что на пути к этому саммиту было много препятствий, но их удалось преодолеть.
Трамп назвал факт встречи двух лидеров огромным успехом. "Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения", – заявил президент США.