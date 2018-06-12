Политика Главы МИД "Нормандской четверки" сумели договориться по политзаключенным и миротворцам

2018-06-12 08:41 469

В пригороде Берлина завершилась встреча глав МИД "нормандской четверки". На переговорах удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе.

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий (на востоке Украины), – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

При этом Маас выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", – сказал Хайко Маас.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге по итогам встречи заявил, что встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

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"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня (11 июня) снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", – заявил Климкин.

"Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников, и формата миротворческой миссии. Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях", – подчеркнул глава МИД.

Министр заверил, что главы МИД "нормандского формата" договорились продолжать совместную работу.

 

 

 

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