Мир Netflix завис - пользователи по всему миру остались без фильмов и сериалов

2018-06-12 14:15 265

Известная американская развлекательная компания - поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix перестал работать по всему миру. Известно, что причингой стал масштабный сбой.

"Пользователи не могут смотреть фильмы или телевидение на сайте. Вместо этого появилось сообщение об ошибке", - говорится в сообщении Independent.

Сбой произошел как в приложении, так и на сайте.

"Мы знаем о том, что у пользователей возникли проблемы на всех устройствах. Мы расследуем проблему и ценим ваше терпение", - сообщили в службе поддержки.

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