Украина КАРТА За минувшие сутки террористы Донбасса снова атаковали, есть раненные

2018-06-12 11:44 483

На Востоке Украины снова горячо. За минувшие сутки террористы Донбасса 27 раз нарушали режим прекращения огня. Ранены трое украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, на луганском направлении противник обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское.

На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск, на донецком направлении – вблизи н.п. Авдеевка и Пески.

Кроме того, напряженной ситуация оставалась на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. 

По данным разведки, два оккупанта уничтожены и трое ранены.

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