На Востоке Украины снова горячо. За минувшие сутки террористы Донбасса 27 раз нарушали режим прекращения огня. Ранены трое украинских военных.
Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, на луганском направлении противник обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское.
На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск, на донецком направлении – вблизи н.п. Авдеевка и Пески.
Кроме того, напряженной ситуация оставалась на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.
Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, два оккупанта уничтожены и трое ранены.